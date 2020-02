Germania, frenano i prezzi import-export a gennaio

(Teleborsa) - Segnali di frenata dei prezzi import in Germania. Nel mese di gennaio, il dato ha registrato una contrazione dello 0,4% dopo il +0,2% di dicembre, che risulta inferiore al +0,2% indicato dal consensus.



Lo ha comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), indicando su base annuale un decremento dello 0,9%, più ampio rispetto al -0,7% segnato il mese precedente. Anche in questo caso il dato delude le attese degli analisti, che erano per una flessione meno marcata pari a -0,4%.



Al netto dei prodotti petroliferi e minerari, i prezzi sono scesi dell'1,7% su base annua.



Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrato un aumento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo di un anno prima e dello 0,2% rispetto al mese precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA