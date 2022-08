Germania, fiducia consumatori ai minimi. Aumenta il risparmio

(Teleborsa) -. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per settembre 2022 un valore di -36,5 punti, rispetto al -30,9 di agosto (dato rivisto da -30,6 preliminare). La lettura è peggiore delle attese degli analisti, che erano per -31,8 punti. "La maggior parte degli indicatori di fiducia dei consumatori sembra stabilizzarsi su livelli bassi questo mese", sottolinea GFK.Stabili le, con l'indicatore che migliora di 0,6 punti a quota -17,6. Perde terreno l'indicatore sullache scende di 1,2 punti e si attesta a -15,7. Quello sulleè aumentato di 0,4 punti a quota -45,3.Ladei tedeschi è aumentata di ben 17,6 punti, salendo a 3,5 punti. Questo è il valore più alto in più di undici anni."Il forte aumento della propensione al risparmio di questo mese significa che il sentimento dei consumatori sta continuando la sua forte discesa. Ha raggiunto ancora una volta un nuovo minimo storico - spiega Rolf Burkl, esperto di consumatori di GfK - Il timore di costi energetici significativamente più elevati nei prossimi mesi sta. Ciò sta ulteriormente smorzando il sentimento dei consumatori, poiché in cambio ci sono meno risorse finanziarie disponibili per il consumo altrove".