© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, che incorpora gli effetto del nuovo lockdown disposto dal Governo tedesco per tutte le festività e fino a febbraio.dai 92,2 di dicembre (dato rivisto da 92,1) risultandoche stimava una discesa più contenuta aPeggiora l'indice sullei, che si posiziona adai 91,3 punti precedenti, risultando sotto i 90,6 attesi dagli analisti. Giù anche il sottoindice relativo all, che si porta fino adai 93 precedenti e contro i 93,1 punti stimati dal mercato.Dopo otto rialzi consecutivi - spiega l'IFO - il sentiment, a causa di aspettative meno ottimistiche sulla situazione economica e sulla ripresa, che al momento si è arrestata. Certamente, le, soprattutto nei trasporti e nella logistica, che scontano maggiormente gli effetti del loockdown.che evidenzia giudizi meno positivi sia sulla situazione attuale sia per i prossimi mesi.Nel, il Business Climate Index è crollato - sottolinea l'IFO - in territorio negativo. Si tratta del calo più netto dall'aprile 2020.Ilin quasi tutti i segmenti di vendita al dettaglio, in alcuni casi drasticamente.