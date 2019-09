Germania, disoccupazione resta ai minimi storici, tasso fermo al 5%

Il numero di disoccupati in

Germania è sceso settembre di 0,2 punti base al 4,9%, il livello

più basso mai registrato per questo mese dalla Riunificazione

del 1990. Lo riferisce l'agenzia Dpa citando l'Agenzia federale

del lavoro.

I disoccupati sono ora 2,23 milioni ma la flessione del

settembre 2018 era stata più forte, lasciando intravedere

segnali di debolezza congiunturale sul mercato del lavoro. Pur

continuando, la crescita dell'occupazione perde slancio.



LE VENDITE AL DETTAGLIO IN GERMANIA SONO CRESCIUTE IN AGOSTO DELLO 0,5% MENSILE IN TERMINI REALI, DESTaglionalizzati e tenuto conto degli effetti del calendario, e dello 0,3% in termini nominali. Su base annua la crescita, informa Destatis, è del 3,2% in termini reali e del 3,8% in termini nominali.