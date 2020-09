Germania, disoccupazione in calo a settembre

(Teleborsa) - Rallenta la disoccupazione in Germania a settembre. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato è sceso al 6,3%, al di sotto del 6,4% precedente ed atteso.



Parallelamente, c'è stato un calo di 8mila disoccupati, in linea con il consensus, dopo il calo di 9mila rilevato ad agosto.



Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) sale a 2,847 milioni dai 2,955 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si porta a 2,907 milioni da 2,915 milioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA