Germania: disoccupazione in calo a febbraio, tasso fermo al 5%

(Teleborsa) - La disoccupazione in Germania si conferma ancora ai minimi di sempre. Lo conferma il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato a febbraio si conferma al 5%, come da attese.



Parallelamente, c'è stato un calo di 21 mila disoccupati, ben più marcato delle attese degli analisti (-5 mila), che si confronta con la variazione di -4 mila rilevata il mese precedente.



Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) scende a 2,373 milioni dai 2,406 milioni precedenti.



Sempre stamattina, l'Ufficio statistico tedesco ha confermato che a gennaio c'erano 44,7 milioni di occupati in Germania, con un incremento di 483 mila occupati rispetto ad un anno prima (+1,1%). Su mese la variazione è pari a -0,6% (non destagionalizzato), mentre il dato destagionalizzato segna una variazione su base mensile pari a +0,2%. © RIPRODUZIONE RISERVATA