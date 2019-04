Germania, cresce a sorpresa il surplus della bilancia commerciale

(Teleborsa) - Aumenta il surplus della bilancia commerciale tedesca.



A febbraio, l'avanzo commerciale corretto dagli effetti del calendario si è attestato a 18,7 miliardi di euro, rispetto all'attivo rivisto di 18,6 miliardi del mese precedente (18,5 mld la prima lettura), risultando superiore alle attese degli analisti che erano per un avanzo in calo fino a 18 miliardi. Il dato non destagionalizzato evidenzia un avanzo di 17,9 miliardi.



Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono scese dell'1,3% su base mensile (+3,9% su base annua), mentre le importazioni hanno registrato un decremento dell'1,6% (+5,1% su anno). © RIPRODUZIONE RISERVATA