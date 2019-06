Germania, costo lavoro 1° trimestre cresce più velocemente

(Teleborsa) - Crescita più robusta per il costo del lavoro in Germania. Nel 1° trimestre, il costo del lavoro ha registrato un aumento dell'1,1% rispetto al trimestre precedente.



Lo comunica l'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), segnalando che su base annua ha registrato un incremento del 2,5%. Nel trimestre precedente si era registrato un aumento tendenziale più basso pari al 2%



Il costo del lavoro legato a retribuzioni e salari ha segnato una crescita tendenziale del 2,5%, mentre la componente relativa ai fattori non legati direttamente al salario ha evidenziato un aumento del 2,4%. © RIPRODUZIONE RISERVATA