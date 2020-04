Germania, brusca frenata dell'inflazione e dei prezzi all'ingrosso a marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo annuncia l'ufficio statistico Destatis, che reiteracome stimato nella prima lettura e atteso dal consensus, rispetto all'1,7% riportato a febbraio.. Anche in questo caso si tratta di una conferma della stima preliminare e delle aspettative degli analisti, a fronte del +0,4% del mese precedente.Quanto all', ha registrato un incremento dello, in linea con il dato preliminare e il consensus, dopo il +0,76% precedente, mentre, confermando il dato iniziale e le attese, a fronte dell'1,7% di febbraio.Sempre l'Ufficio statistico federale ha pubblicato il dato dei, che evidenziano unaa marzo, con un(-0,9% a febbraio).e i prezzi sonodopo il -0,9% precedente.