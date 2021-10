Germania, brusca battuta d'arresto per gli ordini industriali

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 08:30







(Teleborsa) - Scendono più del previsto gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di agosto. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un calo degli ordinativi del 7,7%, mentre il consensus era per una discesa del 2,1% dopo il +4,9% del mese precedente (rivisto da un preliminare +3,4%).



Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente gli ordinativi risultano in aumento dell'11,7% contro il precedente +26,1% (dato rivisto da +24,4%).