Germania, attesa crescita deficit al 7% e debito al 75%

(Teleborsa) - Laregistrerà quest'anno un, per effetto delle spese aggiuntive dovute all'emergenzaed agli aiuti approntati dal governo per affrontare la crisi economica. Previsto in aumento anche il, che si riporterà aldopo i cali registrati negli ultimi anni (nel 2019 era al 59,1% del PIL).E' quanto emerge dl rapporto fiscale dell'esecutivo tedesco, che verrà inviato alla Commissione europea ed all'Ecofon, ma si precisa che queste proiezioni soned i numeri di deficit e debito ptrebbero rivelarsi ben presto obsoleti.Per affrontare l'emergenza, dunque, l'esecutivo guidato da Angela Merkel ha deciso diattuato in questi ultimi anni, che punta al mantenimento deldi bilancio.Gliper la pandemia ammontano ae saranno finanziati con un. Sono attese emissioni di titoli di stato federali ad undi euro, superiore anche al picco di 343 miliardi collocato nel 2010 , durante la crisi finanziaria.