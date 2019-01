Germania, ancora una diminuzione dei disoccupati a gennaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e ben al di sotto della media europea. Lo conferma il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato, come da attese.Parallelamente, c'è stato undagli analisti (-11 mila), che si confronta con la variazione di -14 mila rilevata il mese precedente.Il(non destagionalizzato) scende adai 2,265 milioni precedenti, mentre il dato non destagionalizzato evidenzia una risalita a 2,4 milioni dai 2,2 milioni precedenti.Sempre stamattina, l'Ufficio statistico tedesco ha confermato che a dicembre c'erano, con un(+1,1%). Su mese la variazione è pari a +0,3% (non destagionalizzato), mentre il dato destagionalizzato segna una variazione su base mensile pari a +0,1%.