Germania, addio al pareggio di bilancio. In manovra 2021 deficit di 96 miliardi

(Teleborsa) - Un nuovocon l'addio, fino al 2024, – come consente la Costituzione in casi di situazioni straordinarie – alla pratica dello "Schwarze null", il totaleÈ quanto prevede il governo tedesco nellaapprovata oggi."Sono un sacco di soldi ma è davvero importante investire in tempi di pandemia – ha detto ilpresentando questa mattina a Berlino lae il–. Con il bilancio 2021 vogliamo portare a termine la strada che abbiamo cominciato con i cittadini e con il mondo dell'economia in modo da assicurarci di poter gestire la crisi".Sul fronte deglila Germania prevede, nell'ambito della manovra di bilancio,. Con questi soldi – come annunciato da Scholz – saranno proseguite le misure già intraprese come il programma di crediti per la stabilizzazione economica, la cassa integrazione per evitare la crescita della disoccupazione e altre misure simili. "Credo che debbano essere mantenuti e sviluppati i servizi diretti alla nostra comunità e per la nostra società e non messi in discussione" ha commentato Scholz.Il Ministro ha tuttavia previsto unche "scenderà in modo massiccio nei prossimi anni da 217,8 miliardi di euro nel 2020 a soli 5 miliardi di euro nel 2024".