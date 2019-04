Germania, accelera l'inflazione ad aprile

(Teleborsa) - Si prevede un aumento dell'inflazione in Germania nel mese di aprile. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare un aumento tendenziale del 2%.



Si tratta di una variazione maggiore di quella rilevata a marzo, che si attestava al +1,3%. La lettura è anche superiore alle attese dagli analisti che si attendevano un rialzo dell'1,6%.



Su base mensile, i prezzi sono indicati in aumento dell'1%, in crescita rispetto al mese precedente quando si era registrato un +0,4% e sopra la stima degli analisti che lo attestavano allo 0,5%.



L'inflazione armonizzata ha riportato un incremento dell'1% su mese, registrando una variazione pari al 2,1% tendenziale al di sopra delle aspettative del consensus che erano per un rialzo dell'1,7%.



Ultimo aggiornamento: 15:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA