Geox scivola dopo i dati sul fatturato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Inizio di giornata negativo per Geox a Piazza Affari, dove mostra una flessione di oltre il 4,5% all'indomani della diffusione dei. Tale dato è stato impattato principalmente dalla razionalizzazione distributiva effettuata nel canale indiretto (wholesale e franchising).In particolare i ricavi dei, che rappresentano il 49,1% dei ricavi del Gruppo (49,4% nei nove mesi 2018), si attestano a euro 315,8 milioni (-5,0% a cambi correnti, -5,6% a cambi costanti).I ricavi dei(DOS) che rappresentano il 40,4% dei ricavi del Gruppo mostrano un leggero incremento a euro 260,1 milioni (+0,2% a cambi correnti, -0,5% a cambi costanti), come conseguenza di un dato leggermente negativo delle vendite comparabili (-3,0%) che è stato più che compensato da un effetto perimetro positivo.I ricavi del, pari al 10,5%dei ricavi del Gruppo, si attestano ad euro 67,6 milioni, riportando una diminuzione del 16,2% (-16,0% a cambi costanti).A livello geografico i ricavi realizzati in, che rappresenta il 28,6% dei ricavi del Gruppo (29,6%nei nove mesi 2018), si attestano a euro 184,0 milioni, rispetto a euro 198,8 milioni dei nove mesi 2018 (-7,4%).I ricavi generati in, pari al 43,0% dei ricavi del Gruppo (43,2% nei nove mesi 2018), ammontano a euro 276,5 milioni, rispetto a euro 290,6 milioni dei nove mesi 2018, registrando un decremento del -4,9%.Ilregistra un fatturato pari a euro 34,2 milioni, riportando un decremento dell' 8,7% (-12,3% a cambi costanti).Guardando alla categoria merceologica, lehanno rappresentato il 90,2% dei ricavi consolidati, attestandosi a euro 580,5 milioni, con un decremento del 4,5% (-5,1% a cambi costanti) rispetto ai nove mesi 2018. L'è stato pari al 9,8% dei ricavi consolidati attestandosi euro 62,9 milioni, rispetto ad euro 64,5 milioni dei nove mesi 2018 (-2,5% a cambi correnti, -2,8% a cambi costanti). La performance dell'abbigliamento nei negozi a gestione diretta è risultata particolarmente positiva (+15,1%).