Geox riorganizza mercato Nord America e spinge su integrazione fisico-digitale

(Teleborsa) -, in risposta agli impatti della pandemia da COVID-19, ha annunciatovolto alla definizione di un, che punta soprattutto su, e prevede fra le altre cose ladelle attivitàLa strategia del Gruppo in Nord America ha portato ad effettuarecon focus su 4 punti principali: il'avvio del sito e-commerce nel luglio 2019, il rinnovo del management ad inizio 2020 in Canada, il potenziamento delle strutture logistiche con l'apertura di un nuovo centro logistico a Toronto, un progetto di razionalizzazione di 10 punti vendita non profittevoli (7 in Canada e 3 negli Stati Uniti) che si inserisce all'interno del programma di razionalizzazione a livello globale di circa 80 negozi."Gli effetti del Covid-19 hanno reso più urgente la necessità di accelerare quanto già intrapreso al fine di avviare quanto prima un modello di business che sia il più possibile adeguato alla nuova normalità", sottolinea la società, aggiungendo che "ancora oggi, trascorsi otto mesi dall'inizio della pandemia, il traffico nei negozi in Nord America permane più che dimezzato". In questo contesto, Geox ha avviato un processo didei punti vendita di breve periodo.Il Gruppo Geox ritiene che lacontinuerà ad avere unper l'immagine del Brand, per la rilevanza per il consumatore finale e per poter sviluppare un business profittevole guidato dalle esigenze del cliente e dalla sua esperienza. I negozi da semplici punti finali del processo di vendita attraverso la transazione di cassa diventeranno veri e propri, evolvendo il proprio ruolo in, catalizzatori di una gamma di servizi ed esperienza dei prodotti, perfettamenteSu queste premesse strategiche il Gruppo vuole quindi accelerare nella, focalizzandosi sul canale(+70% nel 2019 e +104% nella prima metà del 2020), sul canalee su unadiretta (DOS) che, rispettando un sano profilo economico/finanziario, possa assumere la rilevanza strategica descritta in precedenza.