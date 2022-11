Geox, ricavi 9 mesi salgono a 569 milioni di euro. Guidance confermata

(Teleborsa) - Geox ha chiuso iconpari a 569,1 milioni di euro, in aumento del 22,8% rispetto all'esercizio precedente (+19,7% a cambi costanti) grazie ad un ottimo andamento di tutti i principali canali distributivi. Anche l'andamento del terzo trimestre è positivo con il fatturato che sale a 229 milioni riportando una crescita del 15% sullo stesso periodo del 2021.I ricavi realizzati in, che rappresenta il 26,3% dei ricavi del gruppo (24,1% nei nove mesi 2021), si attestano a 149,8 milioni (+34%). La crescita è stata guidata dai negozi diretti (+36%) e dal canale franchising (+46%) favoriti anche dalla progressiva riapertura della rete distributiva. Anche il canale wholesale ha riportato un'ottima performance (+28%).Lehanno rappresentato il 91% dei ricavi consolidati, attestandosi a 517,6 milioni, con un incremento del 22,2% (+19,1% a cambi costanti) rispetto ai nove mesi 2021. L'è stato pari al 9% dei ricavi consolidati attestandosi 51,5 milioni, rispetto a 39,8 milioni dei nove mesi 2021 (+29,7% a cambi correnti, +26,5% a cambi costanti)."Il 2022, nonostante un contesto macroeconomico e geo-politico estremamente incerto a causa della situazione internazionale, dell'inflazione, dei costi dell'energia e delle possibili recrudescenze del Covid-19, è atteso comedel Gruppo", ha commentato, presidente e fondatore di Geox.La società: per i ricavi è attesa una crescita a doppia cifra, con ricavi annuali previsti quindi sopra i 700 milioni di euro. Sul solo canale wholesale attesa una crescita annua attorno al +15% che porterà i ricavi del canale vicino ai livelli del 2019; sulla marginalità lorda è atteso almeno un andamento flat rispetto al 2021 (ci si attende quindi che, nel secondo semestre, si possa almeno recuperare la diminuzione riscontrata nella prima parte dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-60 punti base)).