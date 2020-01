Geox, ricavi 2019 in calo. Prosegue revisione rete e nomina Ad Libralesso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha presentato i risultati preliminari del trimestre e dell'esercizio, che chiude con un fatturato in calo a causa del ridimensionamento della rete wholesale e franchising, ed annuncia un ulteriore progetto di razionalizzaizone del network ha anche la nomina del nuovo Ad.La società arriva nel settore delle calzature e pelletterie chiude ilpositivo, con una, mentretermina con ricavi consolidati pari a, inrispetto all'esercizio precedente (-3,3% a cambi costanti). I ricavi dei negozi multimarca, che rappresentano una larga fetta del fatturato, sono scesi del 2,6%, quelli del canale franchising del 10,5%, mentre tiene la vendita in. Confermata invece la forte crescita delleI risultati del 2019 scontano la variazione di perimetro dei canali wholesale e franchising, oltre ad un contesto economico poco favorevole ed al riemergere di tensioni geopolitiche.Il Presidente e Fondatore di Geox,, ha infatti sottolineato che "il 2019 è stato caratterizzato da un contesto particolarmente complesso. L'intero settore sta evidenziando un importante riassetto principalmente per il profondo cambiamento delle abitudini di acquisto dei consumatori che sono sempre più digitali".Geox conta di portare avanti il processo di, che risponde appunto al cambio di abitudini dei consumatori ed alla forte crescita dell'eCommerce. Su questa base ha progettato una ulteriore, che porterà alla(tra negozi diretti e corners) nell'arco dei prossimi 3 anni.Questa decisione comporterà la, nel bilancio 2019, dinell'ordine di circaGli effetti economici attesi, a regime, alla fine del triennio 2020-2022 potrebbero essere stimati in circa 75-80 chiusure, unaed un. Si stima che l'effetto sul 2020 sia nell'ordine del 60% di tali valori.Il Consiglio di Amministrazione hail Consigliere, che ricopriva la carica di DG Corporate - CFO, qualecon effetto dal 16 Gennaio 2020. Contemporaneamente, è stato raggiunto un accordo per ladel rapporto conriconoscendogli un importo di 1 milione di euro quale buonuscita, oltre 67 mila euro per lo stipendio di gennaio 2020 e oltre 57 mila euro quale TFR.Il titolo Geox oggi non fa molto bene in Borsa e cede lo 0,84%.