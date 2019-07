Geox, primi sei mesi dell'anno in contrazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Semestrale in calo per ilche ha vistoal 30 giugno 2019 attestarsi arispetto all'esercizio precedente (-3,6% a cambi costanti). I risultati della prima metà dell'anno sono stati impattati principalmente dall'andamento del secondo trimestre, caratterizzato da condizioni climatiche inusuali, e dal calo del numero dei negozi in franchising.Ilsi attesta adi euro contro euro gli 8,8 milioni raggiunti nel primo semestre 2018 e risente principalmente degli effetti legati alla riduzione del fatturato. L', escludendo gli effetti dell'IFRS 16, si palesa arispetto ai 25,2 milioni del primo semestre 2018. Includendo gli impatti del principio IFRS 16, l'EBITDA nel primo semestre 2019 si attesta a euro 54 milioni.i, Amministratore Delegato di Geox ha commentato:"La prima metà del 2019 ha evidenziato un contesto particolarmente sfidante, caratterizzato da(freddo e pioggia) nei mesi di Aprile e Maggio che hanno determinato une spinto tutti i principali Brand ad intensificare ed anticipare le proprie azioni promozionali per contrastare la riduzione di vendite di inizio stagione."Il titolo chiude la giornata a 1,31 euro, con un calo dello 0,91%.