Geox, Kepler Cheuvreux taglia il giudizio dopo la trimestrale

(Teleborsa) - Retrocede molto Geox, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,35%.Sulle azioni pesa il taglio della valutazione da parte di Kepler Cheuvreux nel giorno in cui la società attiva nel settore delle calzature e pelletterie ha annunciato ricavi in calo presentando i risultati del trimestre preliminari.L'ufficio studi ha portato il giudizio a "reduce" da "hold" e tagliato il target price a 1 euro dai precedenti 1,15., sottolineando che "il 2019 è stato caratterizzato da un contesto particolarmente complesso" ha annunciato una ulteriore rivisitazione del suo network, che porterà alla chiusura di 80 punti vendita (tra negozi diretti e corners) nell'arco dei prossimi 3 anni. Questa decisione comporterà la contabilizzazione, nel bilancio 2019, di oneri atipici di ristrutturazione nell'ordine di circa 10-15 milioni.L'andamento dell'azienda delle scarpe che respirano nella settimana, rispetto al FTSE Italia All-Share, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.La tendenza di breve di Geox è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,182 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,15. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,214.