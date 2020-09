Geox in rialzo a Piazza Affari, vendite in crescita nel 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo Geox, che scambia in salita dello 0,68%.Già nei primi mesi di quest'anno "abbiamo avuto un'enorme soddisfazione, parliamo di un incremento del 40% delle vendite, ma soprattutto siamo entrati attraverso queste piattaforme in un mondo nel quale noi dialoghiamo con i nostri consumatori". Lo ha detto il, ad askanews in occasione della Fashion Week milanese e della presentazione delle collezioni primavera estate 2021.Lo scenario su base settimanale dell'azienda delle scarpe che respirano rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia All-Share. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Geox, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,585 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,596. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,58.