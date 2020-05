Geox, forte impatto Covid-19 sui ricavi del 1° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Geox chiude ilell'anno con unaa causa delle misure di contenimento imposte dalla pandemia di Covid-19. I ricavi consolidati del primo trimestre 2020 si sono attestati a, in riduzione del 29,9% rispetto all'esercizio precedente (-30,2% a cambi costanti).I ricavi dei, che rappresentano il 56,2% dei ricavi del Gruppo, si attestano a euro 102,9 milioni (-a cambi correnti, -27,2% a cambi costanti). I ricavi del, pari al 7,2% dei ricavi del Gruppo, si attestano ad euro 13,2 milioni, riportando una diminuzione del 64,1% (-% a cambi costanti) rispetto ai 36,8 milioni del primo trimestre 2019. I ricavi dei negozi a(DOS) che rappresentano il 36,5% dei ricavi del Gruppo si attestano a 66,8 milioni di euro rispetto agli 83,8 milioni del primo trimestre 2019 (a cambi correnti, -20,6% a cambi costanti). E' rimasta invece sostenuta la crescita deldiretto (rispetto al primo trimestre 2019)."Dopo un buona partenza d'anno con vendite positive nei nostri negozi fino a inizio febbraio 2020, la pandemia da COVID-19 ha avuto e sta avendo rilevanti ripercussioni di carattere economico e sociale a livello mondiale", ha commentato, Presidente e Fondatore di Geox, aggiungendo che "è stato inoltre creato una livello internazionale checon decisioni tempestive e che sta portando avanti un".Per quanto riguarda lesull'intero esercizio, la gravità dell'attuale situazione e le incertezze relative alla durata di tale pandemia rendono estremamentevista anche l'aleatorietà relativa alle misure definitive di sostegno economico da parte dei singoli Paesi, alla durata della cosiddetta "Fase 2", alladei negozi in queste fase di transizione e agli impatti sulla fiducia e sulle capacità future di reddito dei consumatori.A dispetto di questi risultati, il titolo Geox oggi in Borsa mostra un guadagno dell'1,15%.