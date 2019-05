Geox, diminuiscono i ricavi nel 1° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nei primi tre mesi del 2019 Geox ha riportato. "L'andamento del trimestre ha evidenziato un andamento positivo delle vendite comparabili dei negozi a gestione diretta, soprattutto nel canale online, a cui si è contrapposto il calo del canale multimarca e del franchising impattati rispettivamente dalla razionalizzazione in corso, tesa a rinforzare la solidità del business ed a supportare l'immagine del brand, e dall'ottimizzazione della presenza distributiva", questo il commento ai risultati di, Amministratore Delegato dell'azienda attiva nel settore delle calzature classiche e casual.Per quanto riguarda. La crescita è stata sostenuta in particolare dal canale online (a gestione diretta in Europa dal Luglio 2018) che ha proseguito la sua crescita a doppia cifra (+25% nel trimestre, +15% nella seconda metà del 2018).a causa degli effetti dell'ottimizzazione distributiva degli ultimi trimestri, con chiusure e conversioni a DOS pari a circa il 10% del perimetro di marzo 2018, e di un differente timing delle spedizioni, che sarà tuttavia riassorbito nel secondo trimestre., in miglioramento rispetto alla raccolta ordini iniziale SS19 (conclusa a Novembre 2018) pari al -9,1% grazie ad un differente timing nelle spedizioni, all'andamento positivo dei riassortimenti in stagione, e alla maggiore vendita di merce scontata di stagioni precedenti quale conseguenza dell'incremento di magazzino rilevato a fine 2018.A fronte di mercati ancora difficili e di sfide decisamente importanti,, si legge nel comunicato.