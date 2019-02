Geox chiude il 2018 in perdita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - 2018 difficile per Geox. La società italiana attiva nel settore delle calzature classiche e casual ha chiuso l'anno con(-5,5% a cambi costanti); positiva la performance nell'ultimo trimestre dell'anno (+2,0%) grazie in particolare al buon andamento del canale online diretto (+12% nel 2018 e +22% nel solo quarto trimestre).I ricavi realizzati in Italia, che rappresenta il 29,0% dei ricavi del Gruppo (29,1% nel 2017), si attestano a euro 239,8 milioni, rispetto a euro 257,5 milioni del 2017 (-6,9%).La situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo evidenzia una posizione finanziaria netta positiva pari a euro 2,3 milioni, in miglioramento rispetto a -5,4 milioni al 31 dicembre 2017.Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di unper azione, per un ammontare complessivo di circa euro 6,5 milioni.