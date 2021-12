Geox, approvato Piano al 2024. Focus omni-channel trainerà generazione di cassa

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Geox, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore delle calzature classiche e casual, ha approvato il Piano Strategico 2022 -2024 del Gruppo, che costituisce la seconda fase di un percorso strategico quinquennale intrapreso a inizio 2020 dal nuovo amministratore delegato. Mentre la prima "Focus on the Core" (2020-2021) ha realizzato una razionalizzazione e una integrazione tra canale fisico e digitale, la seconda "Bigger and Better" (2022-2024) punta ad accrescere la rilevanza dei valori del brand, l'audience dei consumatori e il profilo di redditività del gruppo

"Presentare un Piano Strategico in un contesto reso estremamente complesso dalla pandemia testimonia la fiducia che abbiamo per il futuro di Geox - ha commentato Mario Moretti Polegato, presidente e fondatore di Geox - In questi due anni assieme all'amministratore delegato e a tutta la squadra abbiamo già compiuto passi importanti nell'evoluzione verso un modello di business più efficiente grazie anche agli importanti investimenti fatti nella trasformazione digitale del Gruppo. Geox è ora guidata da un approccio focalizzato sulla centralità del consumatore e della distribuzione ma, prima di tutto, dal nostro capitale umano, una ricchezza di Geox, al pari della notorietà del brand e dell'unicità dei nostri brevetti".

Tra le principali linee guida ci sono: un aumento progressivo degli investimenti pubblicitari (attesi a circa il 5% come incidenza sui ricavi nel 2024 a livello consolidato); rivisitazione dell'offerta con collezioni più mirate (riduzione del 15% del numero totale di referenze); focus sulla crescita e sull'acquisizione di quote di mercato attraverso una distribuzione più qualitativa nel canale multimarca online e offline, il rafforzamento delle principali partnerships strategiche ed una maggiore selettività con i partner; sostanziale stabilità del numero complessivo di negozi fisici totali (2021-2024), ma con una ulteriore ottimizzazione dei negozi a gestione diretta in Italia ed Europa; investimenti in IT per accelerare la trasformazione digitale (in una logica omni-channel e omni-customer).

Tra i principali obiettivi finanziari: un fatturato superiore agli 800 milioni di euro nel 2024, con un tasso medio annuo di crescita del 11% (CAGR lievemente positivo sul 2019) e ricavi digitali che andranno a raggiungere circa il 30% del fatturato totale (dal 17% nel 2019) in linea con i trend di mercato; costi operativi al 40,7% del fatturato nel 2024, con una riduzione dell'incidenza percentuale di circa 6 punti rispetto al 2019; redditività operativa netta (EBIT) con un'incidenza pari a circa il 5-6% sul fatturato nel 2024 (break-even operativo nel 2019); investimenti totali per circa 70/80 milioni dedicati principalmente ai progetti IT (35% del totale); posizione finanziaria netta (ante IFRS 16 e ante fair value dei derivati di copertura) a circa -20/-30 milioni di euro (dai circa -100 milioni di euro attesi a fine 2021).