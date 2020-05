© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il. A dirlo è il, intervenendo al Parlamento UE e annunciando che laNonostante le difficoltà già evidenti,dopo aver "visto i passi avanti fatti in questi mesi, da quando la pandemia ha mostrato tutta la sua forza".Il Commissario è poi tornato sulla proposta franco-tedesca per il Recovery fund, sottolineando chee che "e non si tratta assolutamente di debiti accesi dai diversi Stati membri"."Questo debito - ha chiarito Gentiloni - sarà un. Si tratta di un fatto nuovo, senza precedenti e tuttavia giustificato da una crisi senza precedenti".In merito alla, il Commissario ha chiarito che lapiù chiara rispetto al passato"."Alcuni elementi nei sistemi fiscali di alcuni Stati sono ancora usati dalle aziende per fare pianificazioni aggressive. Non può esserci spazio per simili pratiche nell'Europa della solidarietà e dell'equità", ha detto. In dettaglio ci sarannosul tema.Infine, Gentiloni ha raccomandato "un orientamento di bilancio che sostenga" la situazione "in tutti gli Stati membri. Raccomandiamo di", ha aggiunto, ricordando chequest'anno "è"Quando la situazione si normalizzerà - ha concluso - sarà", quando "gli investimenti furono la prima vittima" del consolidamento.