Gentiloni: serve un'Europa leader nella transizione verde

(Teleborsa) - La sfida dellaper l'Europa è "impegnativa" ma "inevitabile". In un intervento video alla Summer School Renzo Imbeni di Modena questa mattina il Commissario europeo per gli affariè tornato a parlare di economia green e del ruolo dell'Unione europea"Posso assicurare che in campo economico c'è un enorme interesse", ha affermato Gentiloni che ha risposto anche a chi ha più volte sottolineato come non possa bastare l'a ridurre in maniera sostanziale lediglobali."È vero anche l'esatto contrario, cioè: quale altro attore politico e istituzionale sulla scena globale può svolgere questo ruolo di avanguardia al di fuori dell'Europa? Non ce ne sono altri. Purtroppo glihanno rinunciato agli, grandi paesi come lae l'possono essere trascinati a ridurre il contributo di anidride carbonica ma certamente non svolgeranno questo ruolo di leadership e di avanguardia".L'ex premier non ha nascosto che questo ruolo potrà anche portare "" – "fisseremo degli standard ambiziosi e abbiamo il rischio che alcune produzioni vengano da paesi che hanno standard meno ambiziosi dal punto di vista delle emissioni di carbone" – ma ha ribadito che a livello economico e finanziario l'attenzione verso la "green transition" è davvero molto alta: "Qualche giorno fa inc'è stata una emissione di green bond, un decennale verde dei titoli di stato tedeschi, e la richiesta è stata decine di volte superiore all'offerta. È la dimostrazione che anche i mercati finanziari hanno capito che la transizione verde è una sfida inevitabile"."Lo sviluppo sostenibile, la sfida ambientale e la transizione verde sono senz'altro la priorità numero uno di tutto il grande lavoro di ripresa e ricostruzione dopo laa livello europeo – ha spiegato Gentiloni – Nel definire ilabbiamo deciso che almeno il 37% di queste risorse, che per l'Italia ammontano a 200 miliardi, debba essere destinato a investimenti e iniziative che favoriscano la transizione verde".Ma avverte: "questo grande piano dinon può essere disperso in centinaia di piccoli interventi, ma deve concentrarsi sull', sull'e soprattutto sulla".