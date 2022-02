Gentiloni, serve regola riduzione debito più realistica

(Teleborsa) - "Vista da Bruxelles la figura di Mario Draghi è tra le più autorevoli in circolazione. La sua conferma viene vista come una chance per andare avanti con il programma (PNRR). Il Governo ha perfettamente chiaro che la continuità della legislatura non e' in discussione. Il Parlamento vuole completarla. Ha una condizione di base sulla quale delle buone idee e un buon rapporto con programma europeo possono essere costruiti".

Lo ha detto il Commissario europeo degli Affari economici, Paolo Gentiloni, a "Mezz'ora in piu'" sottolineando che "il PNRR è stato impostato bene e il Governo sta coordinando il lavoro molto bene. I prossimi 12-15 mesi saranno fondamentali. E' ora che i cittadini vivano questa cosa in positivo". Il commissario europeo invece vede "nel Paese troppo scetticismo, alimentato dal fatto che di queste cose si parla da anni e non siamo mai riuscite a realizzarle. Oggi però ci sono i quattrini e le condizioni affinchè succeda".

Sull'elezione del Presidente del Repubblica: "penso che in Europa più che il percorso tortuoso hanno guardato l'approdo, che è stato visto molto bene. E' arrivato un messaggio di stabilità, che ha entusiasmato gli europei. La paura era l'instabilità Questa paura non c'è piu', almeno per un certo periodo", ha detto. "Hanno badato alla sostanza che e' stata vista molto bene", ha aggiunto.

Gentiloni ha anche ribadito che "la regola attuale di riduzione del debito è irrealistica" sottolineando che "ce ne vuole una diversa, forse differente da Paese a Paese. Il fatto che sia più realistica significa che deve essere rispettata". Gentiloni ha poi sottolineato che "finora avevamo regole un po' irrealistiche e quasi mai rispettate. Funzionava il danno di reputazione del Paese nei mercati finanziari. Se le regole sono piu' realistiche e' un bene anche per la commissione europea. Che il mio successore passi la sua vita a barcamenarsi nelle regole europee irrealistiche non e' una cosa positiva".