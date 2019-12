Gentiloni: «Questo patto di stabilità è degli anni della crisi, ora va adeguato»

Il commissario europeo Paolo Gentiloni , in un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung:

Il patto di stabilità è stato pensato in un momento di crisi, e ora va rivisto

«Dobbiamo mettere in chiaro che queste regole sono nate in un momento particolare, nel contesto di una crisi. Ora però da questa crisi siamo fuori». «E abbiamo altre sfide davanti a noi: la lotta al cambiamento climatico e il pericolo di avere, per un lungo periodo, una crescita bassa e una bassa inflazione». «In questo contesto le regole europee devono essere gradualmente adeguate».