© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: tre "che che negli ultimi anni hanno rallentato la crescita italiana". Lo ha ricordato il Commissario europeo per l'Economia,, in una intervista a Bloomberg TV, dicendosisarà disposto a"E'non solo per l'Italia ma anche per l'Unione europea", dice Gentiloni a proposito del fatto che saràad"con tutta la sua esperienza e la sua leadership".Il commissario europeo conferma poi che laper la ripresa, sui 27 Paesi che compongono l'UE, ed afferma che "questo è molto positivo" e di diceche la Commissione riceveràentro la scadenza diGentiloni parla anche dicon i principali obiettivi che ci siamo dati sullae la" e ricorda che Bruxelles chiede anche ai governi diper incentivare "una crescita più forte".