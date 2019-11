© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -". A dirlo è, commissario designato UE agli Affari Economici alla registrazione di Porta a Porta in onda domani.Secondo Gentiloni ". Non usarli significa non avere quel minimo di coordinamento di politica di bilancio".L'ex premier si augura che. "Abbiamo bisogno di politiche più coordinate a livello UE Chi ha spazio fiscale faccia investimenti, l'Italia deve ridurre il debito ma chi ha spazio - ha ribadito - deve fare di più per gli investimenti".Gentiloni hae non perché da ora in poi ci sarà un commissario italiano, ma "perché la crescita europea sta rallentando".Il commissario ha sottolineato che l'Europa deve ". I Paesi indebitati devono essere sempre molto prudenti ma quelli con debito basso devono fare investimenti".Altro tema è quello della, meccanismo che va cambiato "anche se non è facile". In Europa abbiamo una "moneta unica, un mercato unico però ci si fa concorrenza con tasse. Alla lunga - dice Gentiloni - non penso che sia sostenibile.Quello che", ha aggiunto il commissario designato, insistendo sul vero problema: "". L'Europa, ha aggiunto, si trova in "un passaggio in cui deve andare avanti sennò rischiamo di tornare indietro".