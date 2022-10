Genova, sospeso sciopero Ansaldo Energia. CDP apre a ricapitalizzazione

(Teleborsa) -dove la rabbia dei lavoratori die dei sindacati dei metalmeccanici è esplosa ancora con irruenza, arrivando addirittura adel capoluogo ligure. Ieri, era stata la volta del casello autostradale e della Soprelevata.per gli addetti di un'azienda che oggi sta attraversando una, con tante incertezze e pochissime speranze per il futuro.Fra i motivi dalla protesta lada parte dell'azionista di maggioranza, che proprio oggi ha chiarito la sua posizione con una nota, aprendo allaed all'eventualenella compagine azionaria."Ansaldo Energia sta rapidamente finalizzando la revisione del nuovo piano industriale di rilancio", ha spiegato CDP, aggiungendo che dal lato finanziario "si stanno valutando tutte le iniziative di intervento possibili, ivi compresa la ricapitalizzazione della società eventualmente con il concorso di altri soggetti, anche attraverso la conversione a patrimonio del prestito soci di 200 milioni di euro erogato da CDP Equity nel 2019, con l'obiettivo di rafforzare la società e di preservarne competenze e valore".E così i, che da questa mattina occupavano l'aeroporto internazionale Cristoforo Colombo,, che è stato riaperto intorno alle 18.Ladi categoria hanno quindi deciso didi 8 ore proclamato per la giornata domani. Anche le segreterie della Fiom Cgil e della Fim Cisl hanno revocato l'astensione dal lavoro di 4 ore di tutti i lavoratori delle fabbriche metalmeccaniche genovesi indetto in segno di solidarietà con la mobilitazione degli operai di Ansaldo Energia a difesa dei posti di lavoro.