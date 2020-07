Genova, nuovo Ponte sarà inaugurato tra 1 e 5 agosto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Abbiamo ulteriormente ristretto l'intervallo possibile per l'inaugurazione delche avverrà in un giorno compreso tra. Ad annunciarlo il Sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera,L'inaugurazione avverrà alla presenza del Presidente della Repubblica, SergioStiamo parlando con la Presidenza della Repubblica - ha sottolineato ancora - per sapere quale possa essere il giorno migliore. Le cose - ha detto Bucci parlando al collaudo statico della struttura in corso in questi giorni - stanno andando bene e per adessLesulla struttura sono continuate anche oggi. Potrebbero volerci fino a sei giorni per completare iliniziato ieri. quando sono stati fatti salire sulla struttura, per un peso totale di circSono tornati, dunque, i mezzi sul ponte di Genova, 705 giorni dopo il tragico crollo del Morandi che il 14 agosto 2018 ha causato 43 vittime, 461 giorni dall'inizio dei lavori a metà aprile 2019neanche durante l'emergenza Covid, e grazie al lavoro incessante di tanti è diventato il simbolo dell'Italia che può e deve realizzare i suoi obiettivi", commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Inonostante tutto e tutti. E ne siamo orgogliosi"Riguardo alle polemiche legate alle notizie di stampae sulla definizione delcomesecondo alcune indiscrezioni stampaa quanto previsto neldelrispetto aldove laconsentita era dirisponde senza giri di parole: "Mi aspetto le polemiche, ma almeno dovrebbero essere basate su fatti reali, leggere sui giornali che il ponte è fuori norma è veramente ridicolo - afferma -. Innanzitutto perché non è vero ma poi perché io vorrei dire a chi scrive queste cose di informarsi e di leggere le relazioni che sono pubblicate sul sito della struttura commissariale, dire che è i