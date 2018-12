Genova, intesa Alitalia-Regione-Camera Commercio per voli a prezzi bassi dedicati a clienti business

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Con l'intento di favorire la mobilità disono state lanciate dalla compagnia aerea dellea favore di queste categorie sullaIlè stato siglato al Palazzo della Borsa di Genova per la promozione deiA firmare il protocollo, l'Assessore allo Sviluppo economico, il chief business officer di Alitalia,e il segretario generale della Camera di Commercio di Genova,, alla presenza del viceministro alle Infrastrutture e Trasportie del sottosegretarioin particolare l'individuazione delle zone per i risarcimenti alle imprese, l'individuazione della zona franca urbana, l'individuazione delle zone per la cassa integrazione in deroga, l'individuazione delle zone per gli indennizzi alle partite Iva danneggiati dal crollo del ponte.che, stando ai numeri, non solo ha retto all'urto del ponte ma credo stia facendo uno straordinario lavoro di recupero"."Un'iniziativa che. Noi vorremmo essere della partita, i rapporti con le istituzioni sono molto buoni, questo è un primo atto concreto finalizzato ad agevolare i cittadini, i professionisti e le imprese di quest'area del paese per collegarsi alla rete, nazionale, internazionale e intercontinentale dei voli Alitalia"."Un ottimo risultato,ma, grazie alla Regione Liguria, agli Assessori, al Prof. Stefano Paleari, al Viceministro Edoardo Rixi e al Sottosegretario Armando Siri, che si sono dati molto dati da fare. Genova non ha continuità territoriale, visto che il territorio è aspro e pieno di gallerie, quando crolla un ponte è tutto più difficile. Adesso. Gli uffici di acquisti dovranno sfruttare questa opportunità rivolta a grandi e piccole aziende, partite iva. Persone che vanno e vengono per lavoro da Roma".