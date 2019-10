Genova, innalzato il primo troncone di 50 metri del Ponte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -risorge con il suoperguardare avanti dopo il tragico crollo del Viadotto sul Polcevera nell'estate del 2018. Sono iniziate oggi ledella trave che sorreggerà il, alla Presenza del, del, del Sindaco, del GovernatorePresenti l'architettoche ha donato il disegno del Ponte assieme aper il consorzio(Salini Impregilo/Fincantieri) che si è aggiudicata la realizzazione dell'opera.Innalzata oggi fra i piloni 5 e 6 del Polcevera, ad un'altezza di circa, unae pesante circa. Si tratta della prima delle 19 campate che formeranno il nuovo viadotto (sedici da 50 metri e tre da 100 metri)., ha affermato il, facendo cenno al successo della collaborazione pubblico-privato ed allo "spirito squadra". "Le eccellenze insieme - ha sottolineato - possono fare grandi cose. Il Paese balza agli onori della cronaca per queste capacità. Grazie alla comunità operosa che rende concreto questo progetto: operai, dirigenti, istituzioni, ingeneri"., ha affermato il Ministro, aggiungendo che "Genova è una città straordinaria, ferita ma mai piegata simbolo di cosa possiamo fare con la comunità".L'architettoha affermato che l'operaed a proposito dei lavori ha aggiunto ". Far nascere una cosa è bellissimo. Questo costruire è un. Un ponte è speciale, unisce, è un gesto di pace". Poi un appello alle migliaia di persone che stanno lavorando al nuovo Ponte: "Noi lavoriamo al tavolo seduti in sicurezza voi siete gli acrobati operai, ma"."Questo ponte non è solo il ricordo di una grande tragedia, ma anche la certezza che quando stiamo tutti insieme diamo un", ha dichiarato il sindaco di Genova e commissario straordinario alla ricostruzione, aggiungendo che quest'opera "riguarda il DNA dei genovesi, che ha un impalcato forte come l'acciaio e che somiglia a una nave."Questo è un giorno importante, come ce ne sono stati altri. E' un momento concreto, non simbolico", ha detto il Governatore dlela Liguria, aggiungendo che questa giornata testimonia che, Amministratore delegato di Salini Impregilo, ha confermato che ilper la costruzione del nuovo viadotto, sottolineando "quello che dobbiamo fare non è solo un ponte per questa città rispettando le date, ma anche unper fare sì che creda di nuovo in se stesso e per fare in modo che una tragedia come questa non si verifichi mai più".Anche il Presidente e AD di Fincantieri,ha affermato che il nuovo ponte "è un simbolo" ed "un esempio per il Paese, per un'Italia che quando vuole, poi certi obiettivi li raggiunge".