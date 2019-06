Genova, inizia demolizione Ponte Morandi. Salvini: oggi è giornata della ricostruzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, prevista. In particolare si tratta dell'abbattimento delle pile 10 e 11 a est del ponte.Sul posto il vicepremier e ministro dell'interno: "Sono in Prefettura qui a Genova perché si sta seguendo tutto al millimetro. Sono qui a ringraziare perché Genova ha dato un segnale di concretezza a tutta l'Italia. Oggi è una giornata che si prepara a ricostruire, è una bellissima giornata di concretezza. Evacuare 3mila persone non è stato un gioco e tra pochi minuti da italiano e da ministro dell'interno seguirò tutta la fase A della demolizione"."E' una giornata molto importante per la città di Genova - ha dichiarato invece il presidente di Regione Liguria- . Significa che il cantiere del Ponte sta andando avanti ed è una giornata molto importante anche per il suo valore simbolico. E' un'altra promessa mantenuta. Genova entra nel suo futuro, in una nuova epoca che supera questa tragedia e ci porta al ritorno alla normalità".