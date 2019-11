Genova, ENAV al passo col piano di sviluppo dell'aeroporto della città

La particolare disposizione della pista, parallela alla dorsale costiera, espone l'Aeroporto all'azione del vento che condiziona il lavoro del controllore, e del pilota, nella scelta della pista in uso, che, a seconda delle condizioni, viene utilizzata, del resto come in tutti gli scali, in entrambe le direzioni di orientamento. Una peculiarità che si verifica in prossimità della testata è l'attraversamento in ingresso/uscita di natanti di grosse dimensioni, come petroliere dirette al Porto Petroli per lo scarico del greggio, e Navi da Crociera in uscita dai Cantieri Fincantieri. Per tale motivo è stata approntata una particolare procedura garantendo sempre elevati standard di sicurezza. Il Responsabile della Torre di controllo, Pietro Giai, ha illustrato a Teleborsa le apparecchiature utilizzate e i compiti del personale in servizio...





© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un aggressivo radicale e innovativo, l'azienda che assicura il controllo del traffico aereo sull'intero territorio nazionale che garantisce efficienza e sicurezza. E così, attraverso la Torre di controllo del Cristoforo Colombo di Genova, dal settimo piano dell'alto edificio a ovest dell'aerostazione con vista praticamente a 360 gradi,, con particolare attenzione alla sempre delicata fase di avvicinamento, ovvero l'ultima parte del volo che dalla rotta porta all'allineamento finale per l'atterraggio.. La Torre di controllo si occupa della parte iniziale del volo dando istruzioni ai piloti per la messa in moto, la rotta e quindi portando l'aeromobile al punto di decollo e di partenza prima della pista. Quindi segue inizialmente la salita iniziale e poi trasferisce il traffico al radar."Normalmente si parla di un; successivamente, nelle successive 15, 20 o 25 miglia viene trasferito a Milano, quando raggiunge la quota prestabilita dagli accordi che ci sono tra noi e Milano controllo."Il Cristoforo Colombo di Genova, la pista è strumentale, la pista 28 orientamento 284 gradi. L'altra pista, la 10, con 104 gradi. Come pecularietà è circondata su tre lati dal mare,che derivano dai venti di mare e dai venti di terra"."La presenza di porto petroli e di un cantiere di Fincanteri sicuramente. Durante l'attività di queste navi che possono entrare e uscire,i. Questo sempre a garanzia della della sicurezza del volo".. Sono cinque persone durante il turno mattina/pomeriggio e due di notte. L'attività di Genova è regolata con un gruppo di. Quindi per garantire il servizio in sicurezza e con la più alta professionalizzazione possibile"."Dal punto di vista tecnologico Genova è asservito da. Che sono categoria 3 e Categoria 3B. Abbiamo unche serve per la navigazione che è alternativo agli ILS qualora facciamo le manutenzioni come previsto e poi, in ultima analisi, come potete vedere alle mie spalle,i. Diciamo il rendimento ottimale della gestione del flusso del traffico aereo su Genova".