Genova, a Salini e Fincantieri la ricostruzione del ponte Morandi. Completamento opera 12 mesi da demolizione

(Teleborsa) -l'aggiudicazione del contratto per la ricostruzione del ponte sul fiume Polcevera a Genova "che verrà".Il nuovo ponte che parte dal progetto di Renzo Piano "", spiegano le società.Il ponte "sarà costituito da un impalcato in acciaio, con una travata continua di lunghezza totale pari a 1100 metri, costituita da 20 campate. Il progetto - spiegano Salini Impregilo e Fincantieri - prevededi sezione ellittica posizionate con un passo costante di 50 metri, ad eccezione della campata sul torrente Polcevera e di quella sulle linee ferroviarie, dove l'interasse passa da 50 a 100 metri", una soluzione che consente l', limitando le dimensioni delle stesse, "in un contesto fortemente urbanizzato ed antropizzato".