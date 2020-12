© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Brilla Genesco, che passa di mano con un aumento del 3,12%.A fare da assist al titolo contribuiscono i risultati del terzo trimestre annunciati dal: sia l'utile che i ricavi hanno registrato una flessione, ma risultano superiori alle aspettative degli analisti. Nel dettaglio, i profitti netti sono scesi a 7,47 milioni, pari a 52 centesimi per azione, contro i 18,90 milioni (1,30 dollari per azione) dello stesso periodo di un anno fa. Su base rettificata l'EPS è crollato da 1,33 dollari a 85 centesimi, contro il rosso di 14 centesimi atteso dal consensus. Quanto alle vendite sono calate dell'11% a 479,3 milioni di dollari sopra i 457,2 milioni stimati dagli analisti.Lo scenario su base settimanale di Genesco rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Genesco. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 33,39 USD, con il supporto più immediato individuato in area 30,26. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 28,8.