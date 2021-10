Genertel, Sesana: "Un'assicurazione semplice per soddisfare le esigenze dei clienti"

Martedì 19 Ottobre 2021, 16:15







(Teleborsa) - Un servizio sempre più "su misura" per il cliente ed un'assicurazione semplice, in grado di catturare le mutevoli esigenze dei clienti. In questa direzione di è mosso il restyling di Genertel, secondo quanto spiegato in una intervista a Teleborsa da, Country Manager e CEO Generali Italia e Global Business Lines, in occasione della presentazione della nuova Genertel."L'obiettivo è quello di servire i clienti in modo sempre migliore, sempre più facile ed immediato, quindi abbiamo ripensato Genertel e l'abbiamo ripensata semplice, grazie a tantissime tecnologie che facilitano la vita dei nostri clienti"."Evolve perché siamo sempre attenti a capire come cambiano i nostri clienti, quali sono le nuove esigenze le nuove abitudini. In questo modo l'assicurazione diretta sta cambiando, come tutte le altre assicurazioni, per servire sempre meglio i nostri clienti, che sono non solo al primo posto, ma il vero motivo di lavoro di un'assicurazione e dunque l'obiettivo primario".