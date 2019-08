Genertel, partnership strategica con CheBanca! e Yolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -rafforza la propria offerta digitale con la società insurteche con, avviando una partnership strategica per lo sviluppo di prodotti e servizi personalizzati in ambito assicurativo interamente sottoscrivibili attraverso i canali digitali di CheBanca!.L'accordo prevede l'offerta da parte di Genertel, la compagnia assicurativa diretta di Generali Italia, di coperture assicurative al 100% accessibili digitalmente tramite Internet e Mobile Banking di CheBanca! e sviluppate in collaborazione con Yolo, il primo gruppo di servizi e d'intermediazione assicurativa totalmente digitale."L'innovazione contraddistingue Genertel fin dalla sua fondazione, di cui quest'anno ricorre il 25° anniversario - ha ricordato, Amministratore Delegato di Genertel e Genertellife - . Con questo accordo confermiamo l'impegno nell'innovare costantemente l'offerta assicurativa per proteggere i nostri clienti con soluzioni all'avanguardia e a portata di mano. Questo significa essere per loro un Partner di Vita supportandoli nei momenti rilevanti e offrendo le soluzioni più adatte a ciascun momento in modo semplice, accessibile e completamente digitale".Manlio Lostuzzi - Amministratore Delegato Genertel/Genertellife, dal 1° settembre 2019 sarà Responsabile Generali Global Corporate & Commercial e, attuale Amministratore Delegato di Generali Turchia, diventerà Amministratore Delegato di Genertel e Genertellife.