(Teleborsa) - Si rafforza la partnership tra, società interamente controllata daA integrazione della più ampia partnership strategica per la mobilità tra Generali ed il Gruppo, grazie all'accordo tra, – annuncia Generali in una nota – verranno offerte soluzioni assicurative personalizzate per auto e veicoli commerciali e accompagnato il lancio dei nuovi veicoli elettrici attraverso soluzioni assicurative di Genertel e servizi digitali IoT diI clienti di FCA Bank potranno scegliere l'assicurazione RCA di Genertel includendone il costo nella rata di finanziamento del veicolo. Tra i vantaggi – spiega Generali – il prezzo bloccato, un massimale di 25 milioni di euro e la franchigia annullata nel caso di polizza con utilizzo della telematica. Tutte le coperture potranno essere incluse nel costo del contratto di finanziamento con una logica di rata all inclusive.L'offerta si rivolgerà agli oltree che potranno abbinare al proprio finanziamento o leasing le nuove polizze furto e incendio, collisione e kasko, prevedendo nell'arco dei prossimi tre anni oltregenerati dalla sottoscrizione di queste garanzie ulteriori rispetto all'assicurazione RCA. Grazie alla collaborazione con FCA Bank, l'assicurazione RCA di Genertel potrà essere compresa nelAnche ai clienti di auto elettriche del Gruppo saranno offerti i servizi di Generali Jeniot.