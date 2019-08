Assicurazioni: partnership a tre tra Genertel, Chebanca! e Yolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Genertel, la compagnia assicurativa diretta di Generali Italia, rafforza la propria offerta digitale con la società insurtech Yolo e con CheBanca!. Tra le società, si legge in una nota, è stata avviata una partnership strategicaper lo sviluppo di prodotti e servizi personalizzati in ambito assicurativo interamente sottoscrivibili attraverso i canalidigitali di CheBanca!«Tra le società - spiega una nota - è stata avviata una partnership strategica per lo sviluppo di prodotti e servizi personalizzati in ambito assicurativo interamente sottoscrivibili attraverso i canali digitali di CheBanca!».Nel dettaglio, l'accordo prevede l'offerta da parte di Genertel, la compagnia assicurativa diretta di Generali Italia, di coperture assicurative al 100% accessibili digitalmente tramite Internet e il mobile banking di CheBanca! e sviluppate in collaborazione con Yolo, che ha già una piattaforma tecnologica dove è possibile sottoscrivere polizze personalizzate.​ Dall'auto alle biciclette, dai viaggi allo sport: saranno queste alcune delle prime proposte di copertura temporanea, anche di breve durata, disponibili per i clienti CheBanca! in risposta alle loro esigenze assicurative. «La partnership con CheBanca! e Genertel riflette la missione di Yolo: permettere a banche e compagnie assicurative d'integrare l'offerta conferendo nuovo valore al prodotto assicurativo», afferma Gianluca De Cobelli, co-founder e amministratore delegato di Yolo.