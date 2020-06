Generali, via libera del Cda a fusione Nextam Partners

(Teleborsa) - Via libera dal Cda di Banca Generali alla fusione per incorporazione delle controllate Nextam Partners S.p.A. e Nextam Partners SGR S.p.A.



Lo rende noto il Gruppo, specificando che il progetto di fusione era stato delineato e comunicato lo scorso 5 maggio.



Analoga decisione, specifica Generali in una nota, è stata assunta anche dal Consiglio di Amministrazione di Nextam Partners S.p.A. e dall'Assemblea straordinaria di Nextam Partners SGR S.p.A.