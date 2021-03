11 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Generali chiude il 2020 con un utile netto che si attesta 1.744 milioni (-34,7%), risentendo di one-off e svalutazioni sugli investimenti, principalmente nel primo semestre 2020. Escludendo l'onere del Fondo Straordinario Internazionale per il Covid-19 e l'operazione di liability management, l'utile netto normalizzato è pari a 2.076 milioni (-12,7%).

Il risultato operativo del Gruppo si conferma, per il secondo anno consecutivo, il migliore di sempre, raggiungendo 5.208 milioni (5.192 milioni nel 2019). Si stima che l'impatto del Covid-19 sul risultato operativo sia stato pari a -123 milioni.

Confermata l'eccellente posizione di capitale con Solvency Ratio a 224%, che "beneficia di una generazione di capitale record pari a 4 miliardi di euro,"

Il CdA di Generali proporrà all'assemblea degli azionisti di fine aprile un dividendo pari a 1,47 euro per azione, diviso in due tranche rispettivamente pari a 1,01 euro e 0,46 euro. La prima tranche, che verrà posta in pagamento a partire dal 26 maggio 2021, rappresenta il pay-out ordinario dall'utile 2020: le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 24 maggio 2021, con data di legittimazione a percepire il dividendo il 25 maggio 2021. La seconda tranche, invece, relativa alla parte del dividendo 2019 non distribuita, sarà pagabile a partire dal 20 ottobre 2021 e le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 18 ottobre 2021, con data di legittimazione a percepire il dividendo il 19 ottobre 2021. L'erogazione di questa seconda tranche sarà "soggetta alla verifica da parte del cda dell'insussistenza al tempo di disposizioni o raccomandazioni di vigilanza ostative". La proposta di dividendo comporta un'erogazione massima complessiva di 2,315 miliardi di euro.

"Presentiamo oggi dei risultati eccellenti, ottenuti in un contesto senza precedenti a causa della crisi generata dalla pandemia. Questi risultati confermano la maggiore resilienza di Generali rispetto agli altri player del settore, sia dal punto di vista tecnico sia da quello della solidità patrimoniale" - afferma il CEO Philippe Donnet. "Per il secondo anno consecutivo registriamo il miglior risultato operativo della storia e, anche grazie al dividendo in ulteriore crescita, continuiamo a creare valore per tutti i nostri stakeholder. Sono infine molto orgoglioso del fatto che, nel momento più difficile della crisi, Generali abbia agito immediatamente a sostegno delle comunità in cui opera attraverso il nostro Fondo Straordinario Internazionale e altre iniziative ad elevato impatto sui territori in cui operiamo".