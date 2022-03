Generali taglia i legami con la Russia. Esposizione è "marginale"

Giovedì 3 Marzo 2022, 19:30







(Teleborsa) - Generali ha annunciato che chiuderà il proprio ufficio di rappresentanza a Mosca, lascerà gli incarichi ricoperti nel board della compagnia assicurativa russa Ingosstrakh (di cui detiene una quota di minoranza del 38,5% e quindi non ha influenza sulla sua attività) e che Europ Assistance, che opera nel paese, chiuderà la propria attività. Per quanto riguarda gli investimenti finanziari e il business assicurativo, la compagnia assicurativa triestina "sta valutando costantemente la propria marginale esposizione sul mercato russo ed è conforme al rispetto di tutte le sanzioni che potrebbero essere applicate", si legge in una nota.



Il Leone di Triste ha inoltre deciso di donare 3 milioni di euro per supportare i programmi a favore dei rifugiati, inclusa una donazione all'UNHCR, attualmente impegnata in prima linea sul fronte umanitario in Ucraina. È stata attivata inoltre una campagna di raccolta fondi da parte dei dipendenti di Generali, alle cui donazioni la compagnia corrisponderà una somma di pari importo. Il ricavato sarà devoluto all'UNICEF per sostenere le sue attività a favore delle famiglie colpite.