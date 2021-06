Generali sponsor Barcolana 2021: al centro sostenibilità e gender equality

Martedì 29 Giugno 2021, 15:00

(Teleborsa) - Generali e` presenting sponsor di Barcolana, la manifestazione velica giunta alla 53esima edizione e sempre piu` dedicata alla sostenibilita` ambientale e ai temi della Diversity&Inclusion che si disputera` il prossimo 10 ottobre nel Golfo di Trieste.

"Generali – spiega la società in una nota – sostiene le attivita` e gli eventi sportivi che incoraggiano uno stile di vita salutare, teso a migliorare il benessere delle persone. Con la Barcolana, a cui Generali e` a fianco da oltre quarant'anni, la Compagnia condivide l'impegno verso la societa`, promuovendo la diffusione della cultura dello sport, della sostenibilita` ambientale e della Diversity&Inclusion. Temi che trovano sintesi nel motto di questa edizione della regata velica: Le nuove rotte".

"La regata Barcolana è una festa del mare e la partecipazione straordinaria di velisti e appassionati è il suo simbolo – ha commentato il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola –. Oggi più che mai ritornare in mare insieme, consapevoli della stagione che stiamo vivendo e di quanto l'impegno di ciascuno conti per il benessere e la sicurezza di tutta la comunità, è un messaggio forte da veicolare attraverso la passione per lo sport, il rispetto per l'ambiente, la solidarietà, l'integrazione. Per Generali, la cui ambizione è essere 'Partner di Vita', è un impegno verso le proprie persone e le comunità in cui opera".