Generali sottoscriverà gran parte aumento Cattolica divenendo primo azionista

(Teleborsa) -gran parte dell'(300 milioni su un fabbisogno complessivo di 500 milioni) e arriverà a detenere il, divenendo ildella compagnia bolognese. L'operazione, che fa parte di una, presuppone una condizione chiave: laIl Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi sotto la presidenza die il Consiglio di Amministrazione di Cattolica, riunitosi sotto la presidenza di, hanno approvato l'avvio di unatra il Gruppo Generali e il Gruppo Cattolica. Tale partnership si fonda su: asu 4 aree strategiche di business: Asset management, Internet of Things, Business Salute e Riassicurazione;previa trasformazione in SpA;di Cattolica a tutela dell'investimento."La partnership strategica con Cattolica è un'opportunità unica, oggi in Italia, di crescita profittevole nell'asset management e nei servizi innovativi ai clienti danni, pilastri della nostra strategia Partner di Vita 2021", ha sottolineato, Country Manager & Ceo di Generali Italia e Global business Lines, aggiungendo che questa collaborazione "permette di estendere i nostri servizi sulla salute e la telematica, grazie alle piattaforme innovative di Generali Welion e Generali Jeniot agli oltre 3,5 milioni di clienti di Cattolica"., Presidente di Cattolica Assicurazione, e, Direttore Generale di Cattolica, sottolineano che questa partnership strategica rappresenta un "progetto rilevante nella storia di Cattolica" e rappresenta una "importante opportunità di creazione di valore per i soci e azionisti".Generali nell'operazione è stata assistita in qualità di advisor finanziario da Rothschild & Co, dallo Studio Gianni Origoni Grippo & Partners in qualità di advisor legale e dallo Studio Legale Tremonti & Associati. Cattolica nell'operazione è stata assistita in qualità di advisor finanziario da KPMG Corporate Finance divisione di KPMG Advisory S.p.A. mentre lo Studio legale Avv. Prof. Mario Cera ha agito in qualità di advisor legale.a un valore didi euro e prevede l'ingresso di Generali come azionista rilevante di Cattolicacon una quota del 24,4% (calcolata scomputando le azioni proprie). L'operazione prevede l'emissione didi Cattolica a favore di Generali ad unper azione pari aGrazie a questo aumento riservato, Cattolica prevede di deliberare unper un valore massimo di, da effettuarsi successivamente, al fine di completare il rafforzamento patrimoniale come si attende l'Autorità di Vigilanza. A questo fine sarà convocata l'assemblea straordinaria entro il 31 luglio, anche per la deliberazione di trasformazione in SpA ed il conseguente cambio di statuto.il Consiglio di amministrazione di Cattolica: ladell'aumento di capitale (per 300 milioni di euro) riservato a Generali con le nuove azioni emesse al prezzo di 5,55 euro per azione; ladell'aumento (per 200 milioni di euro) in opzione a favore di tutti i soci.La sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato avverrebb previa approvazione della. (con efficacia differita al 1° aprile 2021) e previo ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o consensi necessari dalle competenti autorità.Condizione necessaria sarà anchestessa di talunevolte a tutelare i diritti di Generali; tali modifiche includono ilnell'Assemblea dei soci e nel Consiglio di Amministrazione in relazione aa tutela degli interessi finanziari di Generali come investitore e socio di Cattolica, nonché la, il tutto come meglio specificato nelle comunicazioni che saranno effettuate ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile.La Partnership prevedeche rappresentano importanti opportunità disui servizi ai clienti del segmento danni e nel comparto asset management, facendo leva sulle competenze e capacità di Generali nella gestione degli investimenti, nell'innovazione digitale e nei servizi salute e consentendo a Cattolica di ampliare e migliorare l'offerta alla propria clientela con nuovi e innovativi servizi accessori.In particolare gli accordi che hanno durata pluriennale: la gestione da parte di Generalidi parte del portafoglio investimenti di Cattolica; l'offerta da parte di Generali ai clienti di Cattolica dell'innovativasviluppata da Generali Jeniot; l'estensione alla clientela di Cattolica dei; un accordo di collaborazione tra Cattolica e Generali, con Generali principale partner in relazione ad una quota dei