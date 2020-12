© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -hanno annunciato oggi la creazione di unadel gruppo assicurartivo, attraverso l'adozione di unbasato sule l'implementazione di tecnologie comeparteciperà con una unae metterà a disposizione di- Group Operations Service Platform, un, con know-specifico di trasformazione, change management e innovazione. Tale sistema realizzerà progetti e soluzioni volti ad accelerare la digitalizzazione dei processi aziendali e a migliorare la collaborazione all'interno dei diversi ambiti del Gruppo.Ciò permetterà di conseguire importanti risultati operativi ed economici, in particolare, in linea con le aspettative digitali di clienti, agenti e dipendenti.Il Cloud e le nuove tecnologie rappresentano un'enorme opportunità in termini di agilità, di resilienza e di efficienza operativa sul quale poter costruire un vero differenziale competitivo", ha affermato, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia, aggiungendo "collaborare con un grande player come il Gruppo Generali ci consentirà di costruire un'eccellenza per l'intera Industry, sia a livello nazionale che internazionale"., Insurance Lead Europe di Accenture, ha spiegato che " GOSP consentirà al Gruppo Generali di portare a scala le capability digitali, creare sinergie a livello internazionale, abilitare strutture di costo più agili e valorizzare le risorse interne, posizionandosi ai vertici del mercato".