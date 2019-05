Generali sconta l'effetto cedola in Borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -prosegue in rosso a Piazza Affari, dove. Il Gruppo triestino ha infatti pagato ai suoi azionisti unIl titolo, che aveva chiuso venerdì scorso a 17,005 euro, ha riaperto stamattina a 16,30 euro decurtato del dividendo, includendo il quale avrebbe fatto segnare un valore di 17,20 euro. Stessa considerazione per gli scambi attuali con(-4,5%) che diventerebbero 17,135 euro (+0,7%) senza impatto della cedola.Frattanto,, azionista con il 4% del capitale di Generali, ha auspicato che gli azionisti italiani riescano a mantenere ed anche. Oltre a Benetton sono nel capitale della compagnia assicurativa anche"Non abbiamo alcun rappresentate nel consiglio e ci sta bene così", ha affermato Benetton in una intervista rilasciata a La Repubblica, definendo gli attuali azionisti "un bel pacchetto italiano".